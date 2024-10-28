Госсобрание Башкирии рассмотрит проект бюджета на 2025−2027 годы.

Сегодня в Государственное Собрание Башкирии внесен проект закона «О бюджете Республики Башкортостан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». В соответствии с законодательством бюджетные документы вносятся в парламент в срок до 1 ноября включительно и подлежат рассмотрению всеми парламентскими комитетами. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.