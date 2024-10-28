Госсобрание Башкирии рассмотрит проект бюджета на 2025−2027 годы.

Сегодня в Государственное Собрание Башкирии внесен проект закона «О бюджете Республики Башкортостан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». В соответствии с законодательством бюджетные документы вносятся в парламент в срок до 1 ноября включительно и подлежат рассмотрению всеми парламентскими комитетами. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.
По словам председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева, 1 ноября пакет бюджетных документов предварительно рассмотрят на заседании президиума парламента. После этого работа над ними начнется в профильных комитетах. Ожидается, что законопроект будет подготовлен к принятию в первом чтении на ближайшем пленарном заседании республиканского парламента в конце ноября. Константин Толкачев отметил, что бюджет будет социально ориентированным.
Предполагается, что доходы бюджета в 2025 году составят около 324 млрд рублей, расходы — 328 млрд рублей. Дефицит в размере 4 млрд рублей обеспечен источниками покрытия. Независимо от окончательных цифр приоритетом будет исполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей.
Вместе с проектом закона о бюджете в парламент республики внесены проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и прогноз социально-экономического развития республики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.