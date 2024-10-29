Нацбанк Беларуси увеличил курс доллара и курс евро на 29 октября

В Национальном банке озвучили новые курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 29 октября 2024 года, вторник. В частности, курс евро и курс доллара подросли, а курс российского, наоборот, понижен.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на вторник, 29 октября, Нацбанк озвучил новые курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,3057 белорусского рубля, 1 евро — 3,5753 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4199 белорусского рубля.
В сравнении с определенными на понедельник, 28 октября, значениями основных валют курс евро и курс доллара стали выше, а курс российского рубля понизился. Заметнее всего при этом скорректирован курс американской валюты.
В денежном выражении на 29 октября, вторник, курсы валют изменены так: курс 1 доллара США прибавил 0,0092 белрубля, курс 1 евро подрос на 0,0075 белрубля, а курс 100 российских рублей потерял 0,0047 белрубля.
Между тем Россия увеличит финансирование проектов с Беларусью.