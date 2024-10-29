В РФ максимальный размер декретных пособий вырастет на 200 тыс. рублей

В 2025 году максимальный размер пособий по беременности и родам вырастет на 200 тысяч рублей. Об этом aif.ru рассказал кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Напомним, 24 октября 2024 года Госдума в первом чтении приняла законопроект о федеральном бюджете на 2025−2027 годы и проекты законов о бюджетах Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Социального фонда России.
В 2025 году, согласно законопроекту, расходы бюджета Социального фонда России вырастут на 815,3 млрд рублей, до 17 трлн рублей. Это приведет к росту среднего размера страховых пенсий на 1,6 тысячи рублей.
В то же время максимальный размер пособий по беременности и родам за 140 дней составит 794 355,8 рубля (+228 793,6 тысячи по сравнению с 2024 годом), за 156 дней — 885 139,32 рубля (+254 941,44 рубля), за 194 дня — 1 100 750,18 рубля (+317 042,56 рубля).
Расходы бюджета ФОМС в 2025 году вырастут на 600 млрд рублей, до 4,48 трлн рублей, рост связан с увеличением трат на предоставление субвенций территориальным ФОМС на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования.
«Это позитивно отразится на росте качества оказываемых медицинских услуг в учреждениях здравоохранения, что будет влиять на качество жизни и рост ее продолжительности, и на увеличении заработных плат врачей», — добавил собеседник aif.ru.
Впереди предстоят ещё 2 и 3 чтение законопроектов. Так, второе чтение ожидается 14 ноября 2024 года.