В РФ максимальный размер декретных пособий вырастет на 200 тыс. рублей

В то же время максимальный размер пособий по беременности и родам за 140 дней составит 794 355,8 рубля (+228 793,6 тысячи по сравнению с 2024 годом), за 156 дней — 885 139,32 рубля (+254 941,44 рубля), за 194 дня — 1 100 750,18 рубля (+317 042,56 рубля).