Россиянам объяснили, когда им могут повысить ставку по действующей ипотеке

Банки могут изменить процентную ставку по действующим ипотечным договорам только в случае нарушения условий договора, в остальных случаях это запрещено Федеральным законом «О банках и банковской деятельности». Об этом aif.ru заявил кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Добросовестным заемщикам, выполняющим все условия договора, переживать за то, что ставка по нему изменится, не стоит. Однако банк может предложить заемщику заключить специальный договор. Поэтому моя рекомендация всем заемщикам внимательно читать договоры и дополнительные соглашения к ним, которые банк предлагает подписать», — отметил собеседник aif.ru.
Ставка по кредиту может быть увеличена в случае, если не был продлен договор страхования жизни и здоровья. При этом максимальное увеличение ставки может быть осуществлено только до того уровня, который действовал на момент заключения ипотечного договора без заключения договора страхования жизни и здоровья.
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