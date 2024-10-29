Россиянам объяснили, когда им могут повысить ставку по действующей ипотеке

Ставка по кредиту может быть увеличена в случае, если не был продлен договор страхования жизни и здоровья. При этом максимальное увеличение ставки может быть осуществлено только до того уровня, который действовал на момент заключения ипотечного договора без заключения договора страхования жизни и здоровья.