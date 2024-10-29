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Стоимость биткойна поднималась выше 70 тысяч долларов впервые с 29 июля

По состоянию на 01:49 по московскому времени биткойн замедлил рост и находился на уровне 69,812 тысяч долларов.

Источник: Аргументы и факты

Биткойн обновил свою стоимость в ходе торгов. Данные можно было увидеть на площадке Binance.

По состоянию на 01:07 по московскому времени, стоимость биткойна во время торгов выросла до 70 тысяч долларов. Через 40 минут биткойн замедлил рост и находился на уровне 69,812 тысяч долларов.

Такой показатель был впервые зафиксирован с 29 июля.

Ранее сообщалось, что майнинг в России скоро официально станет разновидностью работы. Он получит собственный код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).