Стоимость биткойна поднималась выше 70 тысяч долларов впервые с 29 июля

Биткойн обновил свою стоимость в ходе торгов. Данные можно было увидеть на площадке Binance.
По состоянию на 01:07 по московскому времени, стоимость биткойна во время торгов выросла до 70 тысяч долларов. Через 40 минут биткойн замедлил рост и находился на уровне 69,812 тысяч долларов.
Такой показатель был впервые зафиксирован с 29 июля.
Ранее сообщалось, что майнинг в России скоро официально станет разновидностью работы. Он получит собственный код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).