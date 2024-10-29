Проверка прокуратуры раскрыла крупную задолженность по зарплате в Хабаровске

В Хабаровске прокуратура Индустриального района провела проверку по обращению бывшего работника. Мужчина рассказал о нарушениях трудового законодательства. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Выяснилось, что после расторжения трудового договора работодатель не произвел окончательный расчет. Общая сумма задолженности составила более 420 тысяч рублей.
«Прокурор внес представление руководителю организации. Он потребовал устранить выявленные нарушения. Также было инициировано привлечение работодателя к административной ответственности», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены. Бывшему работнику выплатили задолженность по зарплате. Кроме того, ему была выплачена компенсация за задержку выплат. Общая сумма выплат превысила 560 тысяч рублей.