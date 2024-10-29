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Россиянам рассказали, как достичь пенсии в 50 тысяч рублей

Каждый россиянин в год может получить не более 10 пенсионных баллов.

Чтобы в 2025 году получать пенсию в 50 тысяч рублей нужно иметь за плечами трудовой стаж в 50 лет и 350 накопленных пенсионных баллов. Об этом сообщил депутат Мособлдумы, глава областного Союза пенсионеров Анатолий Никитин.

«Если россиянин 1944 года рождения с зарплатой на уровне 50 000 рублей отработает 50 лет, его пенсия составит примерно 30 000 рублей. Для пенсии в 50 000 рублей гражданину потребуется более 50 лет стажа и около 80 000», — рассказал Анатолий Никитин в интервью «Газете.Ru».

По подсчету депутата, пенсии в 50 тысяч рублей можно добиться при среднем заработке в 150 тысяч рублей и стаже 35 лет. Есть и такие категории людей, которые получают специальные социальные надбавки, напомнил Никитин.

экономика