Россиянам рассказали, как достичь пенсии в 50 тысяч рублей

Чтобы в 2025 году получать пенсию в 50 тысяч рублей нужно иметь за плечами трудовой стаж в 50 лет и 350 накопленных пенсионных баллов. Об этом сообщил депутат Мособлдумы, глава областного Союза пенсионеров Анатолий Никитин.