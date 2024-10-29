Важный прецедент: Верховный суд расширил понятие «единственного жилья»

К соответствующему выводу пришёл Верховный суд России в ходе рассмотрения недавнего дела, сообщает ИА DEITA.RU.
Гражданин проходил процедуру банкротства. Арбитражный управляющий обратился в суд с тем, чтобы оставить ему земельный участок и расположенное на нём здание, поскольку оно де-факто является единственным жильём должника.
Несмотря на то, что данная постройка не была зарегистрирована в реестре недвижимости, экспертиза подтвердила, что она имеет все необходимые коммуникации и пригодно для круглогодичного проживания, то есть обладает всеми признаками жилого помещения.
Должник пояснил, что фактически живёт в спорном доме вместе с супругой, престарелой матерью, дочерью и её несовершеннолетним ребёнком. Нижестоящие инстанции решили, что раз дом юридически не жилой, то он не обладает статусом единственного жилья.
Однако Верховный суд России не согласился с такой позицией. Как отметил адвокат Константин Ткаченко, иногда люди годами проживают в реконструированных гаражах или в апартаментах, которые формально не являются жилыми помещениями.
Таким образом, существует множество ситуаций, когда граждане вынуждено проживают в формально нежилых или даже несуществующих де-юре, но фактически пригодных для постоянного проживания помещениях, пишет «Российская газета».