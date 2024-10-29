Власти Новосибирской области требуют в 10 раз увеличить штрафы для фур

Власти предлагают увеличить размер штрафов водителям большегрузов, которые игнорируют запрещающие знаки: с 500 поднять до 5 000.
«Искитимская статистика говорит о росте нарушений по ч. 6 ст. 12.16 КоАП одновременно с ростом объемов добычи ископаемых в регионе. Предприятия обслуживаются грузовиками, которые ездят под запрещающий знак, убивая городские дороги», — сотрудник администрации журналисту «Прецедент».
Для грузовиков организовали специальный маршрут, но водители его игнорируют. Депутаты горсовета Искитима поддержали эту инициативу. Законопроект об ужесточении ответственности планируют отправить на рассмотрение Госдумы.
Жители села Лекарственное в Новосибирской области до самой ночи «обороняли» свою проезжую часть от колес самосвала. Подробнее в материале МК в Новосибирске.