Власти Новосибирской области требуют в 10 раз увеличить штрафы для фур

«Искитимская статистика говорит о росте нарушений по ч. 6 ст. 12.16 КоАП одновременно с ростом объемов добычи ископаемых в регионе. Предприятия обслуживаются грузовиками, которые ездят под запрещающий знак, убивая городские дороги», — сотрудник администрации журналисту «Прецедент».