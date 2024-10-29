Новосибирский автопарк пополнили 72 новых троллейбуса

Ранее сообщалось, что, кроме общественного транспорта, в город продолжают поступать и коммунальные машины. В этом году Новосибирск пополнил парк специализированной техникой в количестве 112 единиц. На улицы города выйдут новые вакуумно-уборочные машины, погрузчики и мини-погрузчики. Мэрия планирует распределить технику по районам в зависимости от их нужд и протяжённости дорожной сети.