Новосибирский автопарк пополнили 72 новых троллейбуса

Техника приобретена в рамках финансовой аренды при участии «СберЛизинга». Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев на оперативном совещании. В дополнение к троллейбусам город получил 10 кузовов трамваев в рамках программы модернизации: четыре уже запущены на линии, а остальные находятся на стадии сборки.
Кудрявцев также отметил, что новосибирский метрополитен вскоре пополнится четырьмя новыми пятивагонными составами общей стоимостью 5 млрд рублей. Из запланированных 20 вагонов для метро уже приобретены пять.
Ранее сообщалось, что, кроме общественного транспорта, в город продолжают поступать и коммунальные машины. В этом году Новосибирск пополнил парк специализированной техникой в количестве 112 единиц. На улицы города выйдут новые вакуумно-уборочные машины, погрузчики и мини-погрузчики. Мэрия планирует распределить технику по районам в зависимости от их нужд и протяжённости дорожной сети.
Главная новость по теме Трамвайное движение запустили после длительного ремонта в Новосибирске.