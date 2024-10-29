Коммунальные пени могут вырасти до 21%

«Повышение ключевой ставки Центробанка до 21% может коснуться всех российских должников за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас размер пени за неуплату за газ, свет и воду составляет 9,5%, и в 2025 году санкции должны вырасти до актуальной на начало года ставки ЦБ. Правительству стоит продлить льготный период со ставкой по пеням на уровне 9,5% на 2025 год», — передает «Парламентская газета» слова Пахомова. Он направил соответствующее письмо в Госдуму.