В Пермском крае отремонтировали ветхий мост после жалоб пермяков

«Виновное должностное лицо, в обязанности которого входит содержание и своевременное проведение ремонта моста, привлечено к дисциплинарной ответственности. В результате вмешательства надзорного ведомства пешеходный мост отремонтирован и приведен в нормативное состояние», — уточнили в ведомстве.