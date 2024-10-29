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В Пермском крае отремонтировали ветхий мост после жалоб пермяков

Передвигаться по мосту было практически невозможно.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае жалобы пермяков помогли обратить внимание на состояние моста, ведущего к железнодорожным путям станции «Пятый километр» Свердловской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Пермяки заметили, что пешеходный мост оборудован деревянным настилом, который имеет широкие щели, а местами и вовсе отсутствует целостность напольного покрытия.

«Виновное должностное лицо, в обязанности которого входит содержание и своевременное проведение ремонта моста, привлечено к дисциплинарной ответственности. В результате вмешательства надзорного ведомства пешеходный мост отремонтирован и приведен в нормативное состояние», — уточнили в ведомстве.