В Пермском крае отремонтировали ветхий мост после жалоб пермяков

В Пермском крае жалобы пермяков помогли обратить внимание на состояние моста, ведущего к железнодорожным путям станции «Пятый километр» Свердловской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Пермяки заметили, что пешеходный мост оборудован деревянным настилом, который имеет широкие щели, а местами и вовсе отсутствует целостность напольного покрытия.
«Виновное должностное лицо, в обязанности которого входит содержание и своевременное проведение ремонта моста, привлечено к дисциплинарной ответственности. В результате вмешательства надзорного ведомства пешеходный мост отремонтирован и приведен в нормативное состояние», — уточнили в ведомстве.