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В Казахстане увеличат закуп жизненно важных лекарственных препаратов

Перечень и объем закупок жизненно важных препаратов и антиретровирусных вакцин для казахстанских пациентов будут увеличены, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как передает пресс-служба Министерства здравоохранения страны, об этом достигнута договоренность в ходе посещения закупочного центра ЮНИСЕФ в городе Копенгагене.

Данное партнерство позволяет:

  • обеспечить поставку препаратов в оптимальные сроки;
  • достичь экономии бюджетных средств;
  • увеличить охват пациентов необходимыми лекарствами.

Как показал прошлогодний опыт работы с международной организацией, в результате закупа лекарств по семи позициям удалось сэкономить порядка 1,67 млрд тенге. По результатам закупочной кампании лекарств на 2025 год, помимо расширения перечня лекарственных средств, ожидается экономия финансовых средств.

Минздрав актуализирует действующий меморандум с ЮНИСЕФ по вопросам лекарственного обеспечения с акцентом на повышение эффективности процессов:

  • планирования;
  • снабжения;
  • доставки и распределения.

«Программа ЮНИСЕФ по закупу лекарственных средств обеспечивает соответствие препаратов международным стандартам качества, безопасности и эффективности».

говорится в сообщении.
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