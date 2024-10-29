В Казахстане увеличат закуп жизненно важных лекарственных препаратов

Как показал прошлогодний опыт работы с международной организацией, в результате закупа лекарств по семи позициям удалось сэкономить порядка 1,67 млрд тенге. По результатам закупочной кампании лекарств на 2025 год, помимо расширения перечня лекарственных средств, ожидается экономия финансовых средств.