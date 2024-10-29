Токены, отложенный спрос на грузовики и продажа Приорбанка: тенденции рынка лизинга Беларуси

На рынке лизинга в Беларуси работают 97 организаций, зарегистрированных в реестре лизингодателей. Это без учета банков. Сегодня сектор показывает устойчивый рост на рынке публичного заимствования. Лизинговых компаний становится больше: в количественном выражении рост составил 22% по сравнению с 1 января. Многие из них сопоставимы по объемам финансирования со средними белорусскими банками.
Больше всего с начала года увеличился потребительский лизинг — более чем на 40%. Сегодня в общей структуре лизинговых операций он составляет почти 19%. Инвестиционный лизинг вырос на 8,96%.
По мнению экспертов, развитию способствует рост финансовой грамотности людей и то, что войти на рынок лизингового финансирования проще и менее затратно, чем, скажем, на инвестиционный.
Рынок лизинга в Беларуси вырос почти на треть за полгода.
Кроме того, по словам финансового директора RTL Alliance Максима Додолева, лизинговые компании по сравнению с банками быстрее адаптируются к спросу, меняющимся условиям рынка и предлагают интересные решения для клиентов. Многие сегодня уже активно используют токены и облигации. Такие инструменты и сервисы стали «важными гибридами и позволяют расширить возможности в финансировании запросов бизнеса и физических лиц».
Лизинговая компания вышла на рынок токенов в рублях. Что удивило инвесторов Почти две трети нового рынка — автотранспорт.
Сегодня в объеме нового бизнеса на рынке лизингового финансирования 65% занимает автотранспорт. В основном это легковые автомобили (58,4%). Затем по удельному весу идет грузовой (18%) и железнодорожный транспорт (11,7%).
В инвестиционном лизинге, ориентированном на юридических лиц, наблюдается более равномерная структура. В общем объеме 29,4% занимает грузовой транспорт, 32,3% — железнодорожный и 19,5% — легковой.
При этом в сегменте легковых автомобилей эксперты отмечают устойчивый интерес клиентов. Что касается обновления грузовой техники и оборудования, здесь у компаний наблюдается отложенный спрос. По словам заместителя директора «Райффайзен Лизинг» Игоря Шаповалова, сегмент грузового транспорта активно развивался до 2022 года. Он был капиталоемким и интересным для лизингового финансирования. Но на фоне санкций и постепенного ужесточения движения товаров через западную границу спрос на грузовики снизился.
Кроме того, лизинговые компании отмечают устойчивый рост доли китайских брендов в портфеле. Например, в компании «Евротайм» «китайцы» потеснили «европейцев» с первого места, заняв более 60% в структуре. В компании «Райффайзен Лизинг» вершину пока занимают европейские машины, но китайские также увеличивают свою долю.
Что будет с «Райффайзен Лизинг».
Одной из центральных тем на «Ярмарке финансирования» стала продажа Raiffeisen Bank International белорусских активов группе Soven 1 Holding Limited из Объединенных Арабских Эмиратов. Речь идет о Приорбанке и его структурах, в том числе лизинговой компании «Райффайзен Лизинг».
По словам заместителя директора «Райффайзен Лизинг» Игоря Шаповалова, после завершения сделки компания планирует получить от нового инвестора солидное финансовое предложение, ведь на ближневосточном рынке ситуация с фондированием хорошая.
При этом все линии, открытые «Райффайзен Лизинг», обслуживаются в штатном режиме. В том числе белорусская операционная часть и финансирование напрямую от ЕБРР, которое эта лизинговая компания привлекла как участник международной банковской группы.
Как отметил Игорь Шаповалов, сейчас 87% портфеля «Райффайзен Лизинг» — корпоративные клиенты. Организация специализируется на финансировании проектов в сферах недвижимости, автомобилей и оборудования. Компанию «Райффайзен Лизинг» финансирует материнский банк, используется и большой собственный капитал. Компания обеспечена длинными ресурсами, поскольку в сфере жилья сделки заключаются на 13−15 лет.