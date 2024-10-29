Токены, отложенный спрос на грузовики и продажа Приорбанка: тенденции рынка лизинга Беларуси

При этом в сегменте легковых автомобилей эксперты отмечают устойчивый интерес клиентов. Что касается обновления грузовой техники и оборудования, здесь у компаний наблюдается отложенный спрос. По словам заместителя директора «Райффайзен Лизинг» Игоря Шаповалова, сегмент грузового транспорта активно развивался до 2022 года. Он был капиталоемким и интересным для лизингового финансирования. Но на фоне санкций и постепенного ужесточения движения товаров через западную границу спрос на грузовики снизился.