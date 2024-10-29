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На Урале стала доступна новая пятитысячная купюра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт — РИА Новости. Новые банкноты номиналом 5 тысяч рублей с изображением достопримечательностей Екатеринбурга, Челябинска и Салехарда введены в оборот во всех регионах УрФО, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральского главного управления Банка России.

Источник: РИА Новости

«Она уже в обороте, можно встретить во всех регионах Урала. Единственное, что, поскольку это не разменная банкнота, в магазине вряд ли можно ее получить, а в банках, например, при снятии денег со счета или со вклада, то вполне себе можно получить новые пятитысячные купюры», — сказала собеседница агентства.

В октябре 2023 года Банк России представил модернизированную банкноту номиналом 5 тысяч рублей, на ней изображены знаковые места Уральского федерального округа.

На лицевой стороне купюры изображены стела Европа-Азия, граница которых проходит по Уралу, а также достопримечательности Екатеринбурга: дом Севастьянова, гостиница «Исеть», государственный цирк, главпочтамт, дворец игровых видов спорта, небоскреб «Высоцкий» и башня «Исеть», которая была самым северным небоскребом планеты до 2016 года. На оборотной стороне банкноты — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стела «66 параллель» (Полярный круг) в Салехарде, а также изображения объектов, отражающих промышленный потенциал Урала.

экономика