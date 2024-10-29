На Урале стала доступна новая пятитысячная купюра

«Она уже в обороте, можно встретить во всех регионах Урала. Единственное, что, поскольку это не разменная банкнота, в магазине вряд ли можно ее получить, а в банках, например, при снятии денег со счета или со вклада, то вполне себе можно получить новые пятитысячные купюры», — сказала собеседница агентства.