В Перми завершилось расселение жильцов аварийного дома в Мотовилихе

В Мотовилихинском районе Перми завершилось расселение жильцов аварийного дома № 79 по улице Уральской. Строение находится в границах объекта культурного наследия. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.
«Завершилось расселение аварийного многоквартирного дома по улице Уральской, 79. Четырехэтажный дом 1932 года постройки был признан аварийным 29 июля 2020 года», — уточнили в мэрии Перми.
Ранее там располагались 53 жилых помещений, общая площадь которых составляла 1488,60 квадратных метра. Всего в доме проживало 118 человек. Здание находится в границах территории объекта культурного наследия — достопримечательного места «Соцгородок “Рабочий поселок”, в связи с чем его не будут сносить. Объект отреконструируют.