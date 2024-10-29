В Перми завершилось расселение жильцов аварийного дома в Мотовилихе

Ранее там располагались 53 жилых помещений, общая площадь которых составляла 1488,60 квадратных метра. Всего в доме проживало 118 человек. Здание находится в границах территории объекта культурного наследия — достопримечательного места «Соцгородок “Рабочий поселок”, в связи с чем его не будут сносить. Объект отреконструируют.