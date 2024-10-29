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В Перми завершилось расселение жильцов аварийного дома в Мотовилихе

Здание сносить не будут, там проведут реконструкцию.

Источник: Комсомольская правда

В Мотовилихинском районе Перми завершилось расселение жильцов аварийного дома № 79 по улице Уральской. Строение находится в границах объекта культурного наследия. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

«Завершилось расселение аварийного многоквартирного дома по улице Уральской, 79. Четырехэтажный дом 1932 года постройки был признан аварийным 29 июля 2020 года», — уточнили в мэрии Перми.

Ранее там располагались 53 жилых помещений, общая площадь которых составляла 1488,60 квадратных метра. Всего в доме проживало 118 человек. Здание находится в границах территории объекта культурного наследия — достопримечательного места «Соцгородок “Рабочий поселок”, в связи с чем его не будут сносить. Объект отреконструируют.

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ЖКХ