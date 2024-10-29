«Это сговор или осеннее обострение»: что происходит с ценами на сливочное масло в России

По словам Фариды Гайнутдиновой из Сабинского сельскохозяйственного потребкооператива «Каймак», искусственного ажиотажа на их сливочное масло нет. «Ажиотаж бывает, но только потому, что нашу продукцию любят и с удовольствием ее покупают. Люди ищут наши точки продаж. У нас в Богатых Сабах есть цех, мы там производим масло из сливок. За день это тысяча упаковок, или 500 кг масла. В Кукморском районе у нас есть колхоз, где приобретаем молоко», — рассказала она корреспонденту «Татар-информа».