Ущерб от действий финпирамид в Казахстане оценили в 20 млрд тенге

Установлено, что подозреваемые осуществляли незаконную деятельность на территории Актобе, где проводили презентации, позиционируя себя как международная инвестиционная компания, официально зарегистрированная на территории Республики Казахстан. На презентациях они рассказывали гражданам о денежных инвестициях, получении выгодных кредитов, покупках квартир по всему миру и приобретении новых автомобилей. Тем самым путем обмана убеждали граждан вложить денежные средства с обещанием получения ежемесячных дивидендов. Общий ущерб от незаконных действий подозреваемых составил почти 60 млн тенге. Приговором суда двое граждан признаны виновными и осуждены к пяти годам лишения свободы условно. Ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме, сообщили в АФМ.
В целом, по информации ведомства, с начала года Агентством завершено расследование 62 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами, организаторы которых нанесли ущерб на сумму почти 20 млрд тенге. На сегодняшний день возмещено более 13 млрд тенге.
Как отметили в АФМ, всего с начала текущего года состоялось 35 приговоров в отношении 53 лиц за организацию деятельности и рекламирование финансовых пирамид. Осужденные лишены свободы на срок от 2 до 9 лет.
На блокировку направлено более 10,7 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид.
Заблокировано почти 300 чатов в WhatsApp, Telegram и Instagram. Таким образом, предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше 2 млн граждан — потенциальных вкладчиков.
С начала реализации спецпроекта АФМ «Противодействие финансовым пирамидам» к ответственности привлечены организаторы структурных подразделений финпирамид, действовавших на территории страны, такие как Qnet, Finiko, Antares/Antares Trade, Sincere Systems Group/S-Group, Hermes LTD, Life is good, Chia Tai Tianding/Chia Tai Pharmaceutical, Energy Eolus Oazaqstan/Eolus.
«Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания. АФМ запущен телеграм-бот, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. Кроме того, список всех лжепроектов, которые были уличены в таких нарушениях, опубликован на сайте Агентства. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации», — обратилось к казахстанцам ведомство.