Ущерб от действий финпирамид в Казахстане оценили в 20 млрд тенге

Установлено, что подозреваемые осуществляли незаконную деятельность на территории Актобе, где проводили презентации, позиционируя себя как международная инвестиционная компания, официально зарегистрированная на территории Республики Казахстан. На презентациях они рассказывали гражданам о денежных инвестициях, получении выгодных кредитов, покупках квартир по всему миру и приобретении новых автомобилей. Тем самым путем обмана убеждали граждан вложить денежные средства с обещанием получения ежемесячных дивидендов. Общий ущерб от незаконных действий подозреваемых составил почти 60 млн тенге. Приговором суда двое граждан признаны виновными и осуждены к пяти годам лишения свободы условно. Ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме, сообщили в АФМ.