Новосибирская сеть кондитерских «Кузина» избежала фактического дефолта

Новосибирская сеть кондитерских ООО «Кузина» избежала фактического дефолта. Компания сумела выплатить положенный доход за 18 купонный период владельцам облигаций компании. Данные об этом были раскрыты представителем владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ».
Напомним, ранее стало известно, что общая сумма задолженности «Кузины» перед держателями ценных бумаг составляет 949 200 рублей. Эта сумма накопилась за 18-й купонный период.
У компании было 10 дней на то, чтобы выплатить доходы и избежать дефолта. Владельцы успели провести все сделки до 31 октября, чем избежали объявления фактического дефолта.
Ранее КП-Новосибирск писала, что муж экс-главы агентства недвижимости, задержанной за махинации, подал на банкротство. Ее задержали в январе 2024 года в Аргентине.