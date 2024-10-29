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Как в Казахстане будут решать проблему изношенных пассажирских вагонов

В Казахстане для решения проблемы изношенных пассажирских вагонов на двух предприятиях планируется до 2030 года произвести 800 вагонов, сообщает Zakon.kz.

Источник: rail-news.kz

Как рассказал премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 29 октября, до 2030 года в стране ожидается вывод из эксплуатации по сроку службы более 800 изношенных пассажирских вагонов. Он поинтересовался у министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева, какая работа проводится в данном направлении.

«Очень актуальный вопрос по оснащению пассажирскими вагонами. С 2025 года стартует производство пассажирских вагонов на заводе “Штадлер Казахстан” в Астане, который обеспечит выпуск свыше 500 единиц пассажирских вагонов до 2030 года. Также в Петропавловске имеется предприятие ЗИКСТО, за счет действующих мощностей данного предприятия будет произведено порядка 300 вагонов».

ответил Канат Шарлапаев.

По итогам года в Казахстане планируется произвести 122 пассажирских вагонов, в 2023 году было выпущено 106 единиц вагонов.

экономика