Как в Казахстане будут решать проблему изношенных пассажирских вагонов

Как рассказал премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 29 октября, до 2030 года в стране ожидается вывод из эксплуатации по сроку службы более 800 изношенных пассажирских вагонов. Он поинтересовался у министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева, какая работа проводится в данном направлении.