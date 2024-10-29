Во Франции пожаловались на последствия поставок украинского сахара

Рост импорта вызвал снижение цен на сахар в Евросоюзе на 30% — это напрямую повлияло на французскую свеклу, отметил Гиттон. Он уверен, что Евросоюз не защищает свекольную отрасль Франции. ЕС также разрешает закупку свеклы, которая не соответствует установленным для французских производителей стандартам, отметил депутат.