Во Франции пожаловались на последствия поставок украинского сахара

Депутат намерен получить ответ от министра о планах ведомства защищать французских производителей свеклы и ввести для украинской продукции местные стандарты производства.
По словам Гиттона, импорт украинской свеклы в ЕС в 2022—2023 годах вырос с 20 тыс. т до 400 тыс. т. В 2023 году показатель увеличился до 700 тыс. т.
Рост импорта вызвал снижение цен на сахар в Евросоюзе на 30% — это напрямую повлияло на французскую свеклу, отметил Гиттон. Он уверен, что Евросоюз не защищает свекольную отрасль Франции. ЕС также разрешает закупку свеклы, которая не соответствует установленным для французских производителей стандартам, отметил депутат.
Гиттон подчеркнул, что на Украине в производстве можно использовать 29 запрещенных в ЕС веществ, в частности, фунгициды, инсектициды, гербициды.
Депутат уточнил у Женевар, намерено ли ее министерство «действовать быстро, чтобы защитить производителей свеклы уже в 2024 году, после более чем двухлетнего бездействия».