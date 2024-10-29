В Москве обсудят судьбу аквапарка в Новосибирске

Компания ООО «Сеан», которая ранее выкупила долги владельца новосибирского аквапарка, сообщила о проведении собрания кредиторов компании ООО «ВДТ Строй». Отметим, что последняя является собственником аквапарка.
Информация об этом появилась на «Федресурсе» от представителя ООО «Сеан» Евгения Долгополова.
Согласно повестке собрания, кредиторы обсудят назначение нового конкурсного управляющего активами аквапарка. Собрание пройдет в Москве 30 октября.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирске арбитражный суд закрыл дело о банкротстве аквапарка «Аквамир». Тяжбы затянулись на 2 года. Процесс о несостоятельности аквапарка начался еще в августе 2021 года. Тогда компания решила объявить себя банкротом из-за долга перед кредиторами на 2,2 миллиарда рублей.