В Москве обсудят судьбу аквапарка в Новосибирске

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирске арбитражный суд закрыл дело о банкротстве аквапарка «Аквамир». Тяжбы затянулись на 2 года. Процесс о несостоятельности аквапарка начался еще в августе 2021 года. Тогда компания решила объявить себя банкротом из-за долга перед кредиторами на 2,2 миллиарда рублей.