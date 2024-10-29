Согласно техническому заданию, протяженность участка составит 1,5 км, дорога будет двухполосной, с велодорожкой шириной 2 м. Проектировщик должен предусмотреть строительство разворотной площадки для городского пассажирского транспорта и размещение остановочных пунктов.
Определен проектировщик продления Монастырской улицы в Перми
Подряд на проектирование продления автомобильной дороги по ул. Монастырской от площади Трех столетий до Мотовилихинских заводов выиграло пермское ООО Проектная фирма Орта. Как сообщает Business-class, цена контракта составит 13,5 млн руб.