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Определен проектировщик продления Монастырской улицы в Перми

Подряд на проектирование продления автомобильной дороги по ул. Монастырской от площади Трех столетий до Мотовилихинских заводов выиграло пермское ООО Проектная фирма Орта. Как сообщает Business-class, цена контракта составит 13,5 млн руб.

Источник: Коммерсантъ

Согласно техническому заданию, протяженность участка составит 1,5 км, дорога будет двухполосной, с велодорожкой шириной 2 м. Проектировщик должен предусмотреть строительство разворотной площадки для городского пассажирского транспорта и размещение остановочных пунктов.