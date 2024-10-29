По её словам, отечественная автомобильная промышленность включает восемь производственных предприятий. Индекс промышленного производства за этот период составил 86,7%, а доля автомобилестроения в общем машиностроении достигла 39,4%. Эти данные отражают важность отрасли для машиностроительного сектора Казахстана и её потенциал для дальнейшего роста.
В Казахстане за 9 месяцев произведено 91 тысяча автомобилей
За девять месяцев 2024 года в Казахстане произведено 91 тыс. автомобилей, что свидетельствует о значительном вкладе автопрома в экономику страны. Об этом на заседании Правительства сообщила вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Анар Макашева, сообщает El.kz.