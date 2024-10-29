Две авиакомпании запросили допуски на рейсы из Перми в Узбекистан

Допуски на рейсы из Перми в Узбекистан запросили две авиакомпании, сообщает РБК-Пермь.
Как рассказывает издание, речь идёт об авиакомпаниях Nordwind Airlines и Red Wings. Информация о запросе допуска была размещена на сайте Федерального агентства воздушного транспорта. Компании планируют совершать рейсы по маршруту Пермь — Самарканд вплоть до конца летнего сезона в 2027 году.
По данным РБК-Пермь, полёты планируют проводить дважды в неделю. На данный момент из аэропорта Большое Савино в Узбекистан рейсы совершаются компанией Uzbekistan Airways. Их частота составляет — один рейс в неделю.
Решение о допуске для рейсов в Самарканд будет принято на следующем заседании межведомственной комиссии.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о происшествии с рейсом, следующим из Перми в Калининград. Вылет самолёт, который должен был начаться вечером 26 октября, перенесли на девять часов.