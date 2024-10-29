Две авиакомпании запросили допуски на рейсы из Перми в Узбекистан

Как рассказывает издание, речь идёт об авиакомпаниях Nordwind Airlines и Red Wings. Информация о запросе допуска была размещена на сайте Федерального агентства воздушного транспорта. Компании планируют совершать рейсы по маршруту Пермь — Самарканд вплоть до конца летнего сезона в 2027 году.