В Татарстане появились новые банкноты номиналом пять тысяч рублей

Новые банкноты заменят изношенные купюры. Их количество пока небольшое, так как они вводятся в оборот по мере исчерпания запасов привычных всем пятитысячных. Спустя время все образцы 1997 года таким естественным путем будут заменены на модернизированные. На это может уйти не один год.