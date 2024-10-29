В Татарстане появились новые банкноты номиналом пять тысяч рублей. Год назад их презентовал Банк России, сообщает пресс-служба учреждения.
Новые банкноты заменят изношенные купюры. Их количество пока небольшое, так как они вводятся в оборот по мере исчерпания запасов привычных всем пятитысячных. Спустя время все образцы 1997 года таким естественным путем будут заменены на модернизированные. На это может уйти не один год.
Однако специально обменивать старые пятитысячные купюры на новые не надо. Обе версии платежеспособные. На новой купюре изображены достопримечательности Уральского федерального округа.
Напомним, столица Татарстана может появиться на новых купюрах. Судьбу банкноты определят по результатам голосования.