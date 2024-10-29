Мэрия анонсировала новое повышение зарплат в екатеринбургском «Гортрансе»

После недавнего повышения на 30% зарплаты водителей автобусов по итогам октября выросли до 107 224 рублей, сообщает пресс-служба горадминистрации. Максимальный уровень заработной платы, как утверждают в мэрии, достиг 140 тыс. рублей. У водителей электротранспорта заработная плата меньше. После индексации водители троллейбусов в октябре в среднем получили по 81 776 рублей, трамваев — 86 791 рубль. Зарплата техработников в этом месяце составила чуть выше 69 тыс. рублей.