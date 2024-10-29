Олбани
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия анонсировала новое повышение зарплат в екатеринбургском «Гортрансе»

Зарплата водителей общественного транспорта в Екатеринбурге вырастет в 2025 году на 20%. Речь идет о сотрудниках муниципального перевозчика — МУП «Гортранс».

Источник: ЕАН

После недавнего повышения на 30% зарплаты водителей автобусов по итогам октября выросли до 107 224 рублей, сообщает пресс-служба горадминистрации. Максимальный уровень заработной платы, как утверждают в мэрии, достиг 140 тыс. рублей. У водителей электротранспорта заработная плата меньше. После индексации водители троллейбусов в октябре в среднем получили по 81 776 рублей, трамваев — 86 791 рубль. Зарплата техработников в этом месяце составила чуть выше 69 тыс. рублей.

Повышение зарплат прошло в два этапа: сначала их проиндексировали на 10%, затем увеличили на 30%. Планируется, что в следующем году зарплаты в транспортной сфере вырастут еще на 20%.