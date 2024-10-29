Бектенов призвал активнее покупать отечественные авто

Как сообщил Бектенов на заседании правительства 29 октября, индустриализация должна стать основным драйвером диверсификации экономики. Ускоренное развитие обрабатывающего сектора и прежде всего машиностроения должно быть локомотивом в обеспечении экономической самодостаточности.
«Мы всегда будем поддерживать отечественных производителей. Мы должны придерживаться экономического патриотизма, активно покупать казахстанскую продукцию, продвигать ее на внешние рынки».
Он отметил, что за последние 5 лет машиностроение в стране выросло в 3 раза. По итогам 2023 года объем произведенной продукции превысил 4 трлн тенге. Тогда было привлечено порядка 621 млн долларов прямых инвестиций, что является рекордным показателем. Сегодня емкость рынка машиностроительной продукции Казахстана оценивается в 31,6 млрд долларов, из них только 16% приходится на продукцию отечественного производства.
«Потенциал роста отрасли очень большой. Есть также значительные возможности в развитии экспорта. В рамках своих рабочих поездок в регионы я посетил большое количество машиностроительных предприятий, наши заводы могут производить продукцию соответствующую мировым стандартам».