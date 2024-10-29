Бектенов призвал активнее покупать отечественные авто

Он отметил, что за последние 5 лет машиностроение в стране выросло в 3 раза. По итогам 2023 года объем произведенной продукции превысил 4 трлн тенге. Тогда было привлечено порядка 621 млн долларов прямых инвестиций, что является рекордным показателем. Сегодня емкость рынка машиностроительной продукции Казахстана оценивается в 31,6 млрд долларов, из них только 16% приходится на продукцию отечественного производства.