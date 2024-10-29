На Семи Ветрах в Волгограде уложили два слоя асфальта на новых дорогах

Жители новостроек на Семи Ветрах в Волгограде уже совсем скоро будут ездить по новеньким четырехполосным дорогам возле своих домов: на новых участках улиц Хорошева и Гамзатова, которые построили в этом году, начинают укладывать последний, финишный слой асфальта. После чего можно будет рисовать разметку и убирать блоки, которые огораживали стройку. В разгар осенних дождей это станет спасением для автомобилистов, которые несколько лет после покупки квартир ездят по грунтовке.
Как рассказали в мэрии, первые два слоя асфальта, которые уложили на новых дорогах, из крупнозернистого и мелкозернистого асфальта, верхнее покрытие будет из щебеночно-мастичного асфальтобетона, как и на всех городских магистралях, которые ремонтируют или строят в последние годы. Власти считают, что это лучшее для нашего капризного климата решение. Всего толщина дорожного «пирога» будет 20 см.
Строит 930 метров новой дороги муниципальное предприятие «Южное» на деньги нацпроекта «Жилье и городская среда». Вдоль четырехполосных дорог сделали тротуары, велодорожки, парковочные карманы, остановочные павильоны. Здесь будут новые фонари без наружных проводов: кабель уложили под землей. Осталось смонтировать мачты освещения и подключить светильники. Также в списке работ — благоустройство. Подрядчику предстоит постелить газон.