На Семи Ветрах в Волгограде уложили два слоя асфальта на новых дорогах

Жители новостроек на Семи Ветрах в Волгограде уже совсем скоро будут ездить по новеньким четырехполосным дорогам возле своих домов: на новых участках улиц Хорошева и Гамзатова, которые построили в этом году, начинают укладывать последний, финишный слой асфальта. После чего можно будет рисовать разметку и убирать блоки, которые огораживали стройку. В разгар осенних дождей это станет спасением для автомобилистов, которые несколько лет после покупки квартир ездят по грунтовке.