Ликсутов: Сезон проката станционных велосипедов в Москве завершится 31 октября

«Сезон работы станционных велосипедов “Велобайк” завершится 31 октября. Но для пользователей остаются доступными 6 тыс. электровелосипедов 2.0. Оранжевые модели — самые безопасные, современные и комфортные. Именно их горожане выбирают чаще всего. 83% всех велопоездок приходится на электровелосипеды 2.0. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем обновлять парк велосипедов и делать этот вид транспорта одним из самых удобных для передвижения по городу», — рассказал Ликсутов.
Кроме того, заммэра отметил, что в 2024 году пользователи совершили более 590 тыс. поездок на станционных велосипедах городского проката. Так, в этом сезоне для горожан было доступно 5 тыс. станционных велосипедов (механических и электрических). Велостанции располагались более чем в 90 районах. При этом большинство велостанций работало на питании от солнечных батарей. За сезон пользователи совершили более 68 тыс. бесплатных поездок на станционных велосипедах по безлимитным «Единым» и картам москвича обучающихся.
В Дептрансе пояснили, что оранжевые электровелосипеды можно взять в аренду за 3 ₽ в минуту, а для обладателей безлимитных «Единых» на карте «Тройка» и карт москвича обучающегося по-прежнему доступны бесплатные поездки.