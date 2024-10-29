Ликсутов: Сезон проката станционных велосипедов в Москве завершится 31 октября

Кроме того, заммэра отметил, что в 2024 году пользователи совершили более 590 тыс. поездок на станционных велосипедах городского проката. Так, в этом сезоне для горожан было доступно 5 тыс. станционных велосипедов (механических и электрических). Велостанции располагались более чем в 90 районах. При этом большинство велостанций работало на питании от солнечных батарей. За сезон пользователи совершили более 68 тыс. бесплатных поездок на станционных велосипедах по безлимитным «Единым» и картам москвича обучающихся.