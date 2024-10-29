Власти объяснили, почему в Калининградской области подорожали рыбные консервы

«По информации производителей рыбных консервов региона, отпускная цена выросла на 7,5% с начала года. Это связано с тем, что значительная часть себестоимости производства рыбных консервов формируется из логистических затрат на поставку в Калининградскую область подсолнечного масла, томатной пасты, жести для производства металлической упаковки», — пояснили в министерстве.