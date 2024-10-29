Власти объяснили, почему в Калининградской области подорожали рыбные консервы

Отпускная цена на рыбные консервы в Калининградской области выросла на 7,5% с начала года. Увеличение стоимости связано с логистическими затратами. Об этом сообщили представители регионального Минсельхоза в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».
«По информации производителей рыбных консервов региона, отпускная цена выросла на 7,5% с начала года. Это связано с тем, что значительная часть себестоимости производства рыбных консервов формируется из логистических затрат на поставку в Калининградскую область подсолнечного масла, томатной пасты, жести для производства металлической упаковки», — пояснили в министерстве.
В апреле стало известно, что производство рыбных консервов в Калининградской области выросло на 21,3% за год. За январь-февраль 2024 года в регионе выпустили 25,1 миллиона банок продукции.
Местные производители планируют развивать экспорт рыбных консервов. Председатель совета директоров ГК «За Родину» Сергей Лютаревич говорил, что компания хочет увеличивать своё присутствие на рынках Узбекистана и Азербайджана и начать поставки продукции для русских мигрантов в другие страны.