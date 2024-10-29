Из Хабаровска возобновились прямые авиарейсы в Цзямусы

Рейсы из Хабаровска в Цзямусы уже выполнялись авиакомпанией «Аврора» и пользовались достаточной популярностью. Через аэропорт этого китайского города жителям нашего региона было удобно добираться до других крупных городов КНР, курортов юга Китая. Рейсы выполнялись до начала 2020 года, когда все туристические контакты с КНР были свёрнуты из-за пандемии коронавируса.