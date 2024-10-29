Из Хабаровска возобновились прямые авиарейсы в Цзямусы

Во вторник, 29 октября, из международного аэропорта Хабаровска стартовали прямые рейсы в китайский город-миллионник Цзямусы. К выполнению полётов приступила новая для краевой столицы иностранная авиакомпания — China Express Airlines. Это первый в Китае частный региональный авиаперевозчик, маршрутная сеть которого насчитывает более 80 направлений. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на пресс-службы Международного аэропорта столицы нашего региона.
— Первый борт авиакомпании, прибывший в аэропорт Хабаровск, встретили торжественно. На стоянке уже ждал фирменный персонаж воздушной гавани — бурый Мишка. В лучших традициях русского гостеприимства экипаж первого рейса встретили хлебом-солью и тёплыми приветствиями, — говорится в сообщении.
В аэропорту не стали уточнять точное количество пассажиров, которые отправились на первом рейсе в Цзямусы. Но отметили, что загрузка борта хорошая.
Рейсы будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Время вылета из Хабаровска — 14:55, время в пути до аэропорта назначения — около часа.
На маршруте перевозчик использует современный среднемагистральный самолёт Airbus A320 в конфигурации салона на 180 кресел: 168 в экономическом классе и 12 в бизнес-классе.
Рейсы из Хабаровска в Цзямусы уже выполнялись авиакомпанией «Аврора» и пользовались достаточной популярностью. Через аэропорт этого китайского города жителям нашего региона было удобно добираться до других крупных городов КНР, курортов юга Китая. Рейсы выполнялись до начала 2020 года, когда все туристические контакты с КНР были свёрнуты из-за пандемии коронавируса.
Цзямусы довольно крупный город для северо-востока провинции Хэйлунцзян. Его население превышает миллион человек. Помимо транзита там есть много возможностей для отдыха и интересного времяпрепровождения для туристов.
Пока билеты на рейсы в Цзямусы можно купить у туроператоров Хабаровска. Однако рассматривается вопрос о том, чтобы они были доступны и в авиакассах.