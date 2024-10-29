Перенос аэропорта из Иркутска вновь откладывается

А вот перелёты из Иркутска в Москву, гораздо более востребованные, наоборот, оказываются заметно дороже, чем из соседних городов, что бьёт по кошельку тех, кто часто отправляется в столицу по работе или учёбе. Так, самый дешёвый билет из Иркутска с вылетом 23 октября обойдётся в 12 800 рублей. Рейс из Улан-Удэ — в 17 400 рублей (это без учёта дальневосточных льгот). А вот из Красноярска и Новосибирска вылететь в Москву в тот же день получится заметно дешевле: 9 900 и 7 500 рублей соответственно.