Перенос аэропорта из Иркутска вновь откладывается

Строительство нового аэропорта в Иркутске давно стало больной темой. Шутка ли: воздушная гавань находится практически в центре города, это нонсенс. Разговор о выносе её за пределы города ведутся давно — но, кажется, так ни к чему и не приведут в ближайшее время.
Временное решение?
Впервые макет нового аэропорта увидел свет в 2022 году — и тут же вызвал волну осуждения. Модульное здание называли не иначе как «сараем», поэтому через некоторое время макет скорректировали: вместо двускатной крыши запланировали плоскую с использованием географического изображения озера Байкал.
Ожидается, что уже этой осенью новое здание воздушной гавани примет первых пассажиров.
«Осенью планируем завершить строительство временного терминала, изменение подъездных путей и схему парковки на привокзальной площади, — рассказали в региональном правительстве. — Строительство терминала позволит разгрузить действующее здание аэровокзала внутренних линий, увеличить пассажиропоток и создать более комфортные условия для пассажиров».
Это прекрасно, но не решит проблему с безопасностью. Поэтому до недавнего времени рассматривался вынос аэропорта за город — в район деревни Позднякова. Место искали долго, подбирали и отметали разные варианты, и вот пару лет назад было получено долгожданное «добро» от министерства обороны РФ на строительство именно в этом месте. Правда, ожидалось, что возведением здания займётся частный инвестор не ранее 2028 года, само же строительство должно было занять ещё 3 года.
Однако буквально на днях выяснилось, что и эта площадка не подойдёт — её не согласовали на уровне правительства РФ.
«У этого места имеется ряд недостатков для размещения аэропорта, — отмечают в областном правительстве. — Из-за удалённости от транспортных путей и инженерных коммуникаций общие затраты на строительство могут достичь 200 млрд рублей, поэтому мы ищем альтернативы этой площадке».
История, которая тянется годами, продолжается. Теперь региону предстоит предложить ещё несколько альтернативных вариантов для строительства либо рассмотреть варианты продления или разворота взлётно-посадочной полосы в уже существующей воздушной гавани.
Необходимость строительства нового аэропорта вряд ли потеряет актуальность — особенно с учётом роста количества перелётов в принципе и увеличения спроса на внутренний туризм, в частности.
«В качестве временного решения проблемы модульный терминал вблизи основного здания воздушной гавани подходит, — говорит руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найдёнова. — Ожидается, что это поможет разделить потоки путешественников: вылетающие продолжат пользоваться основным зданием, а прилетающие — новым».
Совершать перелёты станет удобнее, но задачу создания новых воздушных ворот региона это не снимает. В 2023 году аэропорт столицы Приангарья обслужил 3,7 миллиона пассажиров. Для сравнения, в 2022 году эта цифра составляла 2,6 миллиона.
За рубеж — дешевле, в столицу — дороже
Аэропорт Иркутска часто используют не только путешественники, которые летят на Байкал, но и туристы, которые направляются за границу — например в Таиланд. Именно рейсы в Бангкок из Иркутска стоят заметно дешевле, чем из других городов. Для сравнения, самый дешёвый билет из столицы Приангарья стоит 28 тысяч рублей, а из соседнего Красноярска — уже 38 тысяч.
А вот перелёты из Иркутска в Москву, гораздо более востребованные, наоборот, оказываются заметно дороже, чем из соседних городов, что бьёт по кошельку тех, кто часто отправляется в столицу по работе или учёбе. Так, самый дешёвый билет из Иркутска с вылетом 23 октября обойдётся в 12 800 рублей. Рейс из Улан-Удэ — в 17 400 рублей (это без учёта дальневосточных льгот). А вот из Красноярска и Новосибирска вылететь в Москву в тот же день получится заметно дешевле: 9 900 и 7 500 рублей соответственно.
Кстати
О переносе аэропорта в Иркутске заговорили ещё в советские годы.
Уже тогда было понятно, что ограничения на строительство, которые действуют в приаэродромной зоне, могут впоследствии привести к остановке развития целого микрорайона.
Тогда выбрали 4 наиболее перспективные площадки: аэродром «Белая» в 18 километрах от Усолья-Сибирского, Ключевая Падь между Иркутском и Ангарском, посёлок Усть-Ордынский в 71 километре от Иркутска и та самая деревня Позднякова. Однако впоследствии три варианта отпали: где-то строить не позволили военные, где-то государственные организации. От Усть-Ордынского отказались из-за его удалённости от города.
Комментарий
Александр Барсуков, генерал-майор авиации в отставке:
«К переносу аэропорта в Иркутске много вопросов. Это и финансовый: требуется до 200 млрд рублей, а, допустим, на строительство Суворовского училища потратили 6 млрд. То есть можно построить больше десятка таких училищ. Или полностью преобразить областной центр. Это с одной стороны. С другой стороны, если воздушную гавань переместить в Позднякова, в многокилометровых пробках намертво встанет Качугский тракт, который и сегодня перегружен. И, наконец, часть проблем можно решить на месте: решить проблемы с аэронавигацией и поменять направление захода самолётов на посадку, сделать его безопасным, удлинить и изменить направление взлётки».