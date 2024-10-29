Башкирии спишут более 21 млн рублей.

25 субъектов страны, в том числе и Башкортостан (21 932 877 рублей), получили возможность списания задолженности по бюджетным кредитам на сумму налоговых доходов, которые поступили в 2023 году в федеральный бюджет от реализации инвестиционных проектов. Общая сумма составила 25,9 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Власти Башкирии, Карелии, Коми, Татарстана, Хакасии, Удмуртии, Чувашии, Алтайского, Забайкальского, Краснодарского, Пермского, Ставропольского края, а также Астраханской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Новосибирской, Пензенской, Томской, Тульской и Ярославской областей активно развивают транспортную, энергетическую и коммунальную инфраструктуру, необходимую для запуска новых инвестпроектов, поэтому имеют право на списание задолженности.
Как отметили в пресс-службе правительства РФ, о необходимости поддержки регионов, в том числе через снижение долговой нагрузки, неоднократно говорил президент страны Владимир Путин.
Механизм списания задолженности по бюджетным кредитам был запущен в конце 2020 года. Он стал одним из инструментов стимулирования развития инфраструктуры и инвестиционной активности в регионах. Списание распространяется на инвестиционные проекты, реализуемые в приоритетных отраслях. Это в том числе сельское хозяйство, туризм, обрабатывающие производства, жилищное и дорожное строительство.