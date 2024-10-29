Башкирии спишут более 21 млн рублей.

Механизм списания задолженности по бюджетным кредитам был запущен в конце 2020 года. Он стал одним из инструментов стимулирования развития инфраструктуры и инвестиционной активности в регионах. Списание распространяется на инвестиционные проекты, реализуемые в приоритетных отраслях. Это в том числе сельское хозяйство, туризм, обрабатывающие производства, жилищное и дорожное строительство.