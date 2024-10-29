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В Таганроге снова сдвинулись сроки завершения ремонта Бакинского моста

Ремонт Бакинского моста в Таганроге планируют завершить до 20 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге из-за корректировки проекта сдвинулись сроки окончания ремонта Бакинского моста. Об этом сообщил заместитель главы администрации Таганрога по вопросам городского хозяйства Егор Долматов.

— При производстве работ выявили задачи, которые не были предусмотрены проектно-сметной документацией. В связи с этим необходимо было сделать корректировку, пройти все согласования и затем продолжить работы, — прокомментировал Егор Долматов.

По словам чиновника, заранее предусмотреть дополнительные работы «не представлялось возможным».

— К этому моменту все согласования пройдены. Подрядчик планирует завершить ремонт до 20 ноября, — добавил Егор Долматов.

Городские власти намерены привлечь подрядчика к административной ответственности, будут выставлены штрафы.

строительство