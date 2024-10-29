В Ростове заморожено строительство ТРЦ на площади Ленина

После нескольких лет судебных разбирательств, вызванных активными протестами общественности, городские власти добились запрета строительства высотки. В конце 2018 года Гордума запретила надземное строительство на площади. Однако в 2019 году участок за 160 млн руб. приобрела Зухра Бугрова, а в декабре 2020 года городской департамент архитектуры и градостроительства выдал ей разрешение на строительство двухэтажного магазина.