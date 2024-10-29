В Ростове заморожено строительство ТРЦ на площади Ленина

В июне этого года «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» подал иск с требованием демонтировать часть уже возведенного объекта. Фундамент здания находился в охранной зоне газопровода и препятствовало техобслуживанию и ремонту. После подачи иска суд, по требованию Газпрома, принял обеспечительные меры — запретил производить строительные работы и продавать земельный участок.
Застройщица Зухра Бугрова попыталась оспорить это решение, так как запреты затягивают стройку и причиняют значительные убытки, но суд ей отказал.
«Обеспечительные меры направлены на предотвращение возникновения аварийной ситуации связанной со взаимным расположением объекта повышенной опасности — газопровода и строящегося объекта», — написано в судебном решении, принятом 21 октября.
21 ноября суд рассмотрит ходатайство экспертной организации о замене одного эксперта на другого в связи с переходом эксперта на другую работу.
Строительная площадка магазина расположена на месте многоструйного фонтана, который являлся важной составляющей архитектурного проекта площади, как открытого, обрамлённое зданиями и зелёными насаждениями пространства. В нулевые годы фонтан снесли под предлогом реконструкции. Позднее стало известно, что участок, на котором ранее располагался фонтан, продан Московской строительной компании, решившей возвести на нем 22-этажный жилой дом.
После нескольких лет судебных разбирательств, вызванных активными протестами общественности, городские власти добились запрета строительства высотки. В конце 2018 года Гордума запретила надземное строительство на площади. Однако в 2019 году участок за 160 млн руб. приобрела Зухра Бугрова, а в декабре 2020 года городской департамент архитектуры и градостроительства выдал ей разрешение на строительство двухэтажного магазина.