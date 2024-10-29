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Когда в Казахстане появится свой автомобиль

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на пресс-конференции в правительстве 29 октября 2024 года ответил на вопрос представителей СМИ о том, когда появится казахстанский автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Источник: primeminister.kz

Он считает, что взять дизайн и повесить на него бренд казахстанского автомобиля — вопрос 1,5−2 лет.

«Но это не будет то, о чем вы говорите. Сначала нужно научиться технически делать правильно базовые продукты, базовые компоненты, и потом из этого исходить. Самое главное — что и автомобильная индустрия сама эволюционирует, и поэтому активно занимаемся всякими материалами для батарейки. Я считаю, это более принципиальное направление развития».

заявил Канат Шарлапаев.

По его словам, предприятия, ориентированные только на внутренний рынок, наполовину успешны. Министр считает, что обязательно нужно экспортировать продукцию, и привел в пример производство кабельной продукции для авто.

«Все считают, что это недостаточно высокотехнологичное производство, а если вдуматься, то в машине более 2 км проводов, которые должны быть правильно сделаны, у них должны быть правильные соединения, у них самое главное — должен быть очень высокий контроль качества».

отметил Канат Шарлапаев.

Также он рассказал, что Казахстан в производстве некоторых автокомпонентов, например, аккумуляторов, стал частью глобальной цепочки поставок, и отечественная продукция успешно конкурирует в региональном масштабе.

«Прежде чем научиться бегать, нужно просто научиться ходить. Давайте постепенно будем учиться ходить. Давайте научимся производить, может быть, не самые сложные вещи, просто очень хорошо».

предложил Канат Шарлапаев.
экономика