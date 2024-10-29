Когда в Казахстане появится свой автомобиль

«Но это не будет то, о чем вы говорите. Сначала нужно научиться технически делать правильно базовые продукты, базовые компоненты, и потом из этого исходить. Самое главное — что и автомобильная индустрия сама эволюционирует, и поэтому активно занимаемся всякими материалами для батарейки. Я считаю, это более принципиальное направление развития».