Олбани
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работы на 300 млн: в Крыму обновят еще две больницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. Строительно-монтажные работы на общую сумму около 300 млн рублей проведут в двух больницах Крыма. Соответствующие распоряжения главы республики Сергея Аксенова размещены на официальном правительственном портале региона.

Источник: РИА "Новости"

«Определить Общество с ограниченной ответственностью “Крымпромстрой” единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: “Капитальный ремонт Новоандреевской участковой больницы”, — сказано в документе.

Стоимость контракта в данном случае составляет 139,4 млн рублей, работы должны быть завершены до 1 декабря 2025 года по заказу Симферопольской центральной районной клинической больницы.

Во втором распоряжении речь идет о завершении строительства Бахчисарайского психоневрологического интерната на 250 койко-мест с объектами инфраструктуры, общей стоимостью 154,6 млн рублей.

«Определить общество с ограниченной ответственностью “Стройреконструкция” единственным подрядчиком по государственному контракту… Установить предельный срок, на который заключается Контракт — 30 июля 2025 года», — распорядился Аксенов.

В Симферопольской центральной районной клинической больнице ранее завершили капитальный ремонт операционного блока, отделения травматологии и родильного отделения. Объекты введены в эксплуатацию. Весной начался ремонт хирургического отделения в Симферопольской больнице № 6. На эти цели было выделено 70 миллионов рублей. Средства были выделены правительством Москвы.

бюджет
медицина