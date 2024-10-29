Работы на 300 млн: в Крыму обновят еще две больницы

«Определить Общество с ограниченной ответственностью “Крымпромстрой” единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: “Капитальный ремонт Новоандреевской участковой больницы”, — сказано в документе.
Стоимость контракта в данном случае составляет 139,4 млн рублей, работы должны быть завершены до 1 декабря 2025 года по заказу Симферопольской центральной районной клинической больницы.
Во втором распоряжении речь идет о завершении строительства Бахчисарайского психоневрологического интерната на 250 койко-мест с объектами инфраструктуры, общей стоимостью 154,6 млн рублей.
«Определить общество с ограниченной ответственностью “Стройреконструкция” единственным подрядчиком по государственному контракту… Установить предельный срок, на который заключается Контракт — 30 июля 2025 года», — распорядился Аксенов.
В Симферопольской центральной районной клинической больнице ранее завершили капитальный ремонт операционного блока, отделения травматологии и родильного отделения. Объекты введены в эксплуатацию. Весной начался ремонт хирургического отделения в Симферопольской больнице № 6. На эти цели было выделено 70 миллионов рублей. Средства были выделены правительством Москвы.