Работы на 300 млн: в Крыму обновят еще две больницы

В Симферопольской центральной районной клинической больнице ранее завершили капитальный ремонт операционного блока, отделения травматологии и родильного отделения. Объекты введены в эксплуатацию. Весной начался ремонт хирургического отделения в Симферопольской больнице № 6. На эти цели было выделено 70 миллионов рублей. Средства были выделены правительством Москвы.