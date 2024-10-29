В Краснодаре отремонтировали по плану 212 многоэтажек

В 2025 году планируют отремонтировать почти 240 многоэтажек. В домах починят инженерные коммуникации, лифты, крыши, подвалы и фасады. Запланирован ремонт 11 объектов культурного наследия. Дома обновят в историческом центре, на улицах Красной, Красноармейской, Митрофана Седина, Рашпилевской, Мира и Янковского.