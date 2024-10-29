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В Краснодаре отремонтировали по плану 212 многоэтажек

На 86% выполнили план ремонта многоэтажек в Краснодаре.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре отремонтировали 212 многоэтажек. План 2024 года выполнили на 86%. Всего в краевом центре обновят 246 домов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В многоэтажках выполнили свыше 360 видов работ. В домах обновили 116 крыш, 90 фасадов, 114 внутридомовых инженерных систем. В 14 многоэтажках заменили 54 лифта.

До декабря работы завершат в 34 домах. В многоэтажках обновляют фасады, крыши, инженерные системы. Еще в двух домах заменят семь лифтов.

В 2025 году планируют отремонтировать почти 240 многоэтажек. В домах починят инженерные коммуникации, лифты, крыши, подвалы и фасады. Запланирован ремонт 11 объектов культурного наследия. Дома обновят в историческом центре, на улицах Красной, Красноармейской, Митрофана Седина, Рашпилевской, Мира и Янковского.

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