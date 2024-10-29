В Ростовской области официально открыли проезд по «Западной хорде»

Сегодня, 29 октября, губернатор Ростовской области Василий Голубев дал старт автомобильному движению по «Западной хорде». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
По словам губернатора, новый 5-километровый участок трассы улучшит транспортную доступность западной части Ростова и снизит напряженность на въезде в город со стороны Таганрога.
Участок «Западной хорды» с четырьмя развязками и эстакадой через ж/д пути возвели менее чем за два года. Первый этап работ выполнили на средства инфраструктурного бюджетного кредита. Теперь донской регион стал еще ближе к завершению Ростовского транспортного кольца.
— «Западная хорда» имеет серьезное значение. Это сложный участок, первый участок завершающего комплекса по созданию Ростовского транспортного кольца. Строители качественно сделали эту дорогу, — сказал Василий Голубев.
Губернатор поблагодарил всех, кто принимал участие в проектировании и создании дороги, а также вручил областные награды. Кроме того, вместе Василий Голубев посетил памятник, посвященный погибшим участникам СВО. Этот мемориал построили рядом с новой дорогой.
Напомним, общая протяженность всей «Западной хорды» — 12,25 км. Первый участок этой трассы составляет 4,75 км. Это четырехполосная дорога с освещением и противошумовыми экранами.
Проект второго этапа «Западной хорды» уже есть в наличии. В этот период планируют построить магистральную улицу в 7,5 км с четырьмя полосами движения, возвести эстакады и путепровод, транспортные развязки и один надземный переход для пешеходов.