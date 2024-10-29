В Ростовской области официально открыли проезд по «Западной хорде»

Участок «Западной хорды» с четырьмя развязками и эстакадой через ж/д пути возвели менее чем за два года. Первый этап работ выполнили на средства инфраструктурного бюджетного кредита. Теперь донской регион стал еще ближе к завершению Ростовского транспортного кольца.