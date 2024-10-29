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Молодым педагогам в Челябинске доплатят от 60 до 140 тыс. рублей

Молодым педагогам в Челябинске доплатят от 60 до 140 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Депутаты Гордумы 29 октября внесли изменения в Положение об оплате труда для работников учреждений системы образования.

«В целях привлечения молодых педагогических кадров введена единовременная стимулирующая выплата молодым специалистам: при стаже работы 1 год — 60 тыс. рублей, 2 года — 100 тыс. рублей, 3 года — 140 тыс. рублей», — говорится в документе.

Увеличен также ряд стимулирующих выплат работникам системы образования.

Кроме того, утверждена дополнительная мера социальной поддержки населения в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями.

«Челябинцы, попавшие в трудную жизненную ситуацию из-за неблагоприятных погодных условий, имеют право на получение бесплатного питания и питьевой воды», — уточнили в ЧГД.

Напомним, впервые такая практика была применена во время затопления домов в Ленинском районе минувшим летом.

экономика
занятость