Молодым педагогам в Челябинске доплатят от 60 до 140 тыс. рублей

«В целях привлечения молодых педагогических кадров введена единовременная стимулирующая выплата молодым специалистам: при стаже работы 1 год — 60 тыс. рублей, 2 года — 100 тыс. рублей, 3 года — 140 тыс. рублей», — говорится в документе.