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Чем грозит незаконная добыча полезных ископаемых в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. В Узбекистане установили уголовную ответственность за добычу полезных ископаемых без разрешения, сообщает Минюст.

Источник: Sputnik.uz

Закон о внесении изменений в Уголовный кодекс подписал Шавкат Мирзиёев.

«Согласно закону, в Уголовный кодекс вносятся дополнения, предусматривающие уголовную ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых, совершенную повторно после применения административного взыскания за такие же действия».

говорится в сообщении.

Нарушителям грозят:

  • штраф в размере от 100 до 300 базовых расчетных величин;
  • или обязательные общественные работы до 360 часов;
  • или исправительные работы до трех лет;
  • или ограничение свободы до трех лет;
  • либо лишение свободы до трех лет.

В случае крупного ущерба или предварительного сговора группы лиц штраф составит 300−500 БРВ, а срок лишения свободы — от 3 до 5 лет. При особо крупном ущербе либо действиях в составе организованной группы максимальный срок заключения составит 8 лет.

Аналогичные меры наказания предусмотрены за старательскую добычу полезных ископаемых без разрешения, за исключением подземных вод и полезных ископаемых в руслах рек и долинах.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

экономика