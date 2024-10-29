Чем грозит незаконная добыча полезных ископаемых в Узбекистане

Закон о внесении изменений в Уголовный кодекс подписал Шавкат Мирзиёев.
«Согласно закону, в Уголовный кодекс вносятся дополнения, предусматривающие уголовную ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых, совершенную повторно после применения административного взыскания за такие же действия».
Нарушителям грозят:
- штраф в размере от 100 до 300 базовых расчетных величин;
- или обязательные общественные работы до 360 часов;
- или исправительные работы до трех лет;
- или ограничение свободы до трех лет;
- либо лишение свободы до трех лет.
В случае крупного ущерба или предварительного сговора группы лиц штраф составит 300−500 БРВ, а срок лишения свободы — от 3 до 5 лет. При особо крупном ущербе либо действиях в составе организованной группы максимальный срок заключения составит 8 лет.
Аналогичные меры наказания предусмотрены за старательскую добычу полезных ископаемых без разрешения, за исключением подземных вод и полезных ископаемых в руслах рек и долинах.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.