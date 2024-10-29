Машиностроение Казахстана готовится к большим переменам

«Поставленные целевые индикаторы по увеличению индекса физического объема в 2,2 раза, производства в денежном выражении в 4,5 раза, объема экспорта — в 3 раза, производительности труда — в 2 раза, инвестиций — в 1,5 раза. Мы планируем внести достойный вклад по удвоению ВВП страны к 2029 году, согласно поручению Президента».