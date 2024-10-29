Машиностроение Казахстана готовится к большим переменам

Председатель Союза машиностроителей Казахстана Мейрам Пшембаев на заседании Правительства отметил, что для дальнейшего развития отрасли работа ведется согласно утвержденному Комплексному плану по развитию машиностроения на 2024−2028 годы, включающему 79 мероприятий по 7 ключевым направлениям.
В течение 5 лет предусмотрено финансирование АО «Фонд развития промышленности» в объеме 600 млрд тенге на создание новых и модернизацию действующих производств, АО «ДАМУ» на 50 млрд тенге, что позволит профинансировать МСБ коммерческими банками на сумму порядка 370 млрд тенге.
«Поставленные целевые индикаторы по увеличению индекса физического объема в 2,2 раза, производства в денежном выражении в 4,5 раза, объема экспорта — в 3 раза, производительности труда — в 2 раза, инвестиций — в 1,5 раза. Мы планируем внести достойный вклад по удвоению ВВП страны к 2029 году, согласно поручению Президента».
Глава государства в Послании текущего года поручил утвердить Национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов.
«У нас достаточно развито производство продукции для жилищно-коммунального хозяйства. Имеются потенциал и компетенции для производства энергетического оборудования. Несомненно, модернизация данных секторов увеличит емкость рынка, тем самым позволит повысить загрузку предприятий обрабатывающего сектора и открыть возможности для локализации новых производств».
Он попросил предоставить производителям полную информацию об объектах, планируемых к модернизации и потребности в машиностроительной продукции. Также было предложено внедрение действенного механизма заключения офтейк-контрактов в рамках Национального проекта.
Председатель Союза машиностроителей Казахстана затронул вопрос повышения производительности труда.
«Добиться более высокой производительности к 2029 году можно за счет использования робототехнических комплексов в производстве, что наглядно доказывает опыт стран с развитой экономикой. Предлагаем включить внедрение робототехнических комплексов в документы Системы государственного планирования, где необходимо четко прописать индикаторы роста производительности, предусмотреть механизмы поддержки со стороны государства».