Глава Минтранса РТ: «Платный отрезок Вознесенского тракта будет готов до конца года»

Напомним, что проезд по второму этапу Вознесенского тракта в Казани будет платным.
«Если делать совсем бесплатно, ситуация будет такая же, как на Мамадышском тракте», — заявил министр Фарит Ханифов. Он также отметил, что вопрос о стоимости проезда пока находится на стадии расчетов.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что строительство второго этапа Вознесенского тракта идет от проспекта Победы до трассы М7 «Волга». Дорога станет вылетной магистралью и дублером загруженного транспортом Мамадышского тракта.
Движение по первому этапу Вознесенского тракта, от улицы Гвардейской до проспекта Победы, открыли в 2023 году. Протяженность этого участка — около 4 км.