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В Пермском крае с ноября установят федеральный норматив на вывоз мусора

В декабре жители Прикамья получат квитанции за вывоз ТКО с новым нормативом.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае с ноября 2024 года установят утвержденные на федеральном уровне нормативы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Нормативы будут действовать для каждой категории потребителей коммунальной услуги.

Как пояснили «Комсомолке» в Пермском региональном операторе ТКО, для жителей многоквартирных домов установили норматив 219,4 кг в год, что в денежном выражении составит 118,05 ₽; для жителей частных домов (ИЖС) — 257,43 кг в год или 138,51 ₽ с человека.

Новый норматив ввели в связи с судебными процессами по отмене ранее действующих нормативов накопления ТКО.

В декабре жители Пермского края получат квитанции с новыми нормативами за вывезенный в ноябре мусор.

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