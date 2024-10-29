В Пермском крае с ноября установят федеральный норматив на вывоз мусора

Как пояснили «Комсомолке» в Пермском региональном операторе ТКО, для жителей многоквартирных домов установили норматив 219,4 кг в год, что в денежном выражении составит 118,05 ₽; для жителей частных домов (ИЖС) — 257,43 кг в год или 138,51 ₽ с человека.