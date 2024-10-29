Облмининфраструктуры: регион готов к выходу стран Балтии из единой энергосистемы

«Калининградская область готовилась к этому шагу за несколько лет до этого. В регионе построены новые электростанции, функционирует Калининградская ТЭЦ-2, создана вся необходимая инфраструктура. Вырабатываемой электроэнергии достаточно, чтобы обеспечить весь регион. Испытания работы энергосистемы Калининградской области в изолированном режиме проводились несколько раз, без какого-либо неудобства для жителей области», — уточняется в сообщении.