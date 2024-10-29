Бюджет прожиточного минимума увеличен в Беларуси с 1 ноября

В среднем на душу населения размер бюджета прожиточного минимума в соотношении с его значением, которое было установлено с 1 августа 2024-го, увеличен на 1,1%. В итоге с 1 ноября бюджет прожиточного минимума в Беларуси составит 437,8 белорусского рубля.