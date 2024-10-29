Бюджет прожиточного минимума увеличен в Беларуси с 1 ноября

С 1 ноября 2024 года в Беларуси увеличивается размер бюджета прожиточного минимума, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
В частности размер БПМ в Беларуси вырастет с 1 ноября 2024-го и будет действовать по 31 января 2025-го включительно.
В среднем на душу населения размер бюджета прожиточного минимума в соотношении с его значением, которое было установлено с 1 августа 2024-го, увеличен на 1,1%. В итоге с 1 ноября бюджет прожиточного минимума в Беларуси составит 437,8 белорусского рубля.
В Минтруда обратили внимание, что ноябрьские изменения станут уже четвертым перерасчетом БПМ с начала года. С января 2024-го этот норматив увеличился на 19%.
Напомним, что изменение бюджета прожиточного минимума автоматически ведет к перерасчету различных надбавок и повышений, отдельных соцвыплат. Например, изменятся госпособия семьям, воспитывающим детей, пособия по уходу за инвалидом первой группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста. Также увеличатся социальные пенсии и доплаты к пенсиям.
Ранее «Комсомолка» подробно написала обо всем, что изменится в Беларуси с 1 ноября 2024 года: большие выходные, каникулы школьников, прибавки к пенсиям и пособиям, уплата налога на квартиру.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил главную предвыборную задачу: «Прыгать выше головы». И также Лукашенко дал совет кандидатам в президенты.