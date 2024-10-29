Возрастные доплаты к пенсиям белорусов станут больше с 1 ноября

В Беларуси с 1 ноября увеличатся так называемые возрастные доплаты к пенсиям. Подробнее рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.
Так, размер возрастных доплат к пенсиям белорусов с 1 ноября увеличится на 1,1%. Их размер будет зависеть от возраста получателя.
Так, у пенсионеров в возрасте 75 — 79 лет возрастная доплата будет составлять 82,09 белорусского рубля, у лиц от 80 лет и старше (с учетом надбавки на уход. — Прим.) — 164,18 белрубля. А у пенсионеров страше 80 лет с первой группой инвалидности доплата будет 218,9 белрубля.
— Возрастные доплаты к пенсиям получают более 537 тысяч человек в возрасте 75 лет и старше, — прокомментировали в пресс-службе.
Также в Минтруда отметили, что расходы на возрастные доплаты в 2024 году составят около 790 миллионов белрублей.
Возрастные надбавки вырастут в связи с тем, что бюджет прожиточного минимума увеличен в Беларуси с 1 ноября.
Ранее «Комсомолка» подробно написала обо всем, что изменится в Беларуси с 1 ноября 2024 года: большие выходные, каникулы школьников, прибавки к пенсиям и пособиям, уплата налога на квартиру.