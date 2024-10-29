Возрастные доплаты к пенсиям белорусов станут больше с 1 ноября

Так, у пенсионеров в возрасте 75 — 79 лет возрастная доплата будет составлять 82,09 белорусского рубля, у лиц от 80 лет и старше (с учетом надбавки на уход. — Прим.) — 164,18 белрубля. А у пенсионеров страше 80 лет с первой группой инвалидности доплата будет 218,9 белрубля.