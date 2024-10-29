Средневзвешенный курс доллара на бирже составил 491,70 тенге

По информации KASE, на торгах минимальный курс сложился на уровне 488,99 тенге за доллар, максимальный — 493,25 тенге, курс закрытия — 490,54 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 233 млн 982 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 789. Средневзвешенный курс на 15:30 сложился на уровне 491,70 тенге. По данным kurs.kz, в обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты на 17:14 составил 493 тенге, Алматы — 492,3 тенге.