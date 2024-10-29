Казахстанцы накопили в ломбардах долги на 71 млрд тенге

Большая часть просрочек — две трети — приходится на период до 30 дней. На такие микрокредиты, на сумму 48,5 млрд тенге, спрос за год вырос на 9,1%. Это объясняется спецификой работы ломбардов, которые выдают займы под залог движимого имущества, такого как золото, драгоценные камни, автомобили и бытовая техника. Согласно закону о микрофинансовой деятельности, ломбард обязан хранить залог еще 30 дней после истечения срока погашения, что дает клиенту возможность выкупить его. Если за это время долг не закрыт, вещь выставляется на продажу.